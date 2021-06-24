كونتكت تطلق مشروع كوان تاور بالعاصمة الإدارية باستثمارات مليار جنيه

بكر بهجت _ أطلقت شركة كونتكت للتطوير مشروع كوان تاور في العاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات مليار جنيه، ومبيعات مستهدفة قيمتها 1.5 مليار جنيه.

وخلال المؤتمر الذي يعقد الآن، قال خالد السيوفي العضو المنتدب للشركة، إن المشروع يضم 600 وحدة بأنشطة متنوعة، لافتا إلى أن الشركة تستعد حاليا لطرح المشروع للبيع.

وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع مكتب YBA للتصميمات، ومكتب الاستشاري عمر صبور للإشراف على التصميمات وأعمال التنفيذ، موضحا أنه من المقرر بدء أعمال التنفيذ في يناير المقبل.