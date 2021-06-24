موانئ دبي العالمية السخنة تصدر أكبر شحنة مشروعات لصالح فيروميتالكو ستيل كونستركشن

دوت الخليج – أعلنت موانئ دبي السخنة، المشغل لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن إدارتها أكبر عملية شحن مهيئات معدنية في تاريخ الميناء، وهي عبارة عن مهيئات فولاذية، يصل حجمها إلى 8580 متر مكعب.

وقال جيرارد فان دن هوفيل، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة والمدير العام لموانئ دبي العالمية مصر: “لقد بلغ حجم شحنة مهيئات معدنية 8580 مترًا مكعبا، وتتضمن 4 قطع ضخمة من الصلب بأحجام مختلفة (950 و700 وقطعتين 600) متر مكعب”.

وأضاف هوفيل، أنه على الرغم من كونه تحدياً صعباً، إلا أن موانئ دبي العالمية السخنة لديها القدرات والخبرات اللازمة للتعامل مع مثل هذه العملية واسعة النطاق.

وأشار هوفيل، إلى ما بذلته الإدارات التجارية والتشغيلية بميناء السخنة من جهود كبيرة خلال الأيام الماضية لتسهيل مثل هذه العملية الكبيرة،

واستعدادًا لشحنها أجرى الفريق المسئول مسحًا شاملاً لموقع التخزين بالميناء للتأكد من أن سيتم مناولة البضائع بسلاسة داخل مرافق موانئ دبي العالمية السخنة .

وقالت موانئ دبي السخنة، في بيان اليوم الخميس، إنه من خلال جهود فريق العمليات التجارية في موانئ دبي العالمية، نتج عن هذا العمل المعقد تحميل الهياكل الصلب على ظهر سفينة البضائع العامة العملاقةMSM Douro .

وأضافت أنه سيتم تصدير الشحنة إلى ألمانيا نيابة عن شركة “فيروميتالكو ستيل كونستركشن” ، Ferrometalco Steel Construction ، التي تعمل في مصر، المصدرة وهي واحدة من أكبر مصنعي المعادن في الشرق الأوسط.

ونوهت موانئ دبي السخنة، بأن عملية التحميل تطلبت التعاون بين الإدارات الحكومية ذات الصلة بالميناء في كل من نقاط المغادرة و محطة الوصول ، والفرق الأمنية لنقل الشحنة بأمان داخل ميناء السخنة، كما قام فريق بإجراء مسح شامل للموقع لضمان التعامل السلس مع البضائع.

ويبلغ طول سفينة البضائع العامة العملاقة MSM Douro نحو109.02 مترًا وعرضها 15.68 مترًا وتبلغ طاقتها الاستيعابية 5733 طنًا وقد وصلت إلى موانئ دبي العالمية السخنة، وهي جاهزة لاستلام وتخزين الهياكل الصلبة.