بنك إنجلترا المركزي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.1%

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وكالات _ أبقى بنك إنجلترا المركزي على حجم برنامجه التحفيزي دون تغيير وترك سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق البالغ 0.1%.
ولم يتوقع اقتصاديون شاركوا في استطلاع أجرته أي تغييرات في سياسات بنك إنجلترا فيما ينتظر لمعرفة ما إذا كانت قفزة التضخم بعد انتهاء إجراءات العزل العام عابرة، وما إذا كانت البطالة سترتفع عندما تقلص الحكومة برنامجها لحماية الوظائف.
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