مال وأعمال

بنك إنجلترا المركزي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.1%

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وكالات _ أبقى بنك إنجلترا المركزي على حجم برنامجه التحفيزي دون تغيير وترك سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق البالغ 0.1%.

ولم يتوقع اقتصاديون شاركوا في استطلاع أجرته أي تغييرات في سياسات بنك إنجلترا فيما ينتظر لمعرفة ما إذا كانت قفزة التضخم بعد انتهاء إجراءات العزل العام عابرة، وما إذا كانت البطالة سترتفع عندما تقلص الحكومة برنامجها لحماية الوظائف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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