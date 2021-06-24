سوق الأسهم السعودية تسترد قمتها فوق 9900 نقطة.. وتاسي يصعد 0.23%

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فهد حسين – أنهي المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الخميس، رابحا 25.48 نقطة صعد بهم 0.23% إلى مستوى 10919.68 نقطة، وسط أداء إيجابي للأسهم القيادية.
وتكبد “تاسي” خسائر سوقية بقيمة 23 مليارات ريال بتراجع رأس المال السوقي لشركاته المدرجة إلى 9.714 تريليون ريال بختام تداولات اليوم، من 9.737 تريليون ريال الجلسة السابقة.
وتقلصت السيولة المتداولة إلى 13.98 مليار ريال من 14.18 مليارا الجلسة السابقة، كما ارتفع حجم التداولات إلى 390.34 مليون سهما من 474.87 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء.
وغلب التباين على أداء قطاعات السوق، لترتفع 8 قطاعات بقيادة السلع الرأسمالية الذي صعد 0.63%، كما ارتفعت قطاعا البنوك والاتصالات بنسبة 0.43% و0.4% على الترتيب، وسط تراجع 13 قطاعا بقيادة الإعلام والترفيه الذي هبط 1.59%.
وجاء سهم “اليمامة للحديد” على قمة ارتفاعات السوق التي سيطرت على 86 سهما بصعوده 8.46% خلال الجلسة، فيما تصدر سهم “اللجين” قائمة الخاسرين وعددهم 100 سهما بهبوطه 3.56%.
وكان سهم “دار الأركان” الأنشط خلال جلسة اليوم، بتداول 26.9 مليون سهما من من أسهمه ليهبط سعر السهم إلى 10.6 ريال، فيما اقتنص سهم “شاكر” أعلى قيمة من السيولة المتداولة بنحو 527.56 مليون ريال.
وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) خاسرا 7.22 نقطة، ليهبط 0.03% إلى مستوى 23087.23 نقطة، بتداولات بلغت 26.11 مليون ريال.
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