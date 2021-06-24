عاجل.. الترا ويلفير تتقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على أمون للأدوية

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الترا ويلفير ليمتد (الإمارات) اليوم الخميس، لشراء حتى عدد 272.114 مليون سهم، والذي يمثل حتى 100% من رأس المال المصدر لشركة أمون للأدوية.

وحدد العرض سعر السهم الواحد 37.806 جنيه، وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض.

وأوضحت الهيئة أنه جاري دراسة العرض، وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

يذكر أن شركة الترا ويليفير مملوكة بالكامل لشركة ADQ القابضة الإماراتية.