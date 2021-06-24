مؤسسة التجاري الدولي تساهم بقيمة 2.2 مليون جنيه لرعاية الأطفال بلا مأوى

أعلن البنك التجاري الدولي- مصر “CIB” وإيمانه بمفهوم وقيمة المسئولية الإجتماعية، عن قيام مؤسسة “التجاري الدولي” بتمويل مشروع “داوي طفل .. غيّر العالم – Heal a Child…Change the World”، والذي تتبناه مؤسسة أبناء الغد “بناتي” بقيمة 2.176 مليون جنيه.

وقال بيان البنك، إن التمويل جاء لدعم مصروفات التشغيل السنوية لمراكز إقامة الأطفال بلا مأوى، حيث يهدف المشروع بالأساس إلى تحسين الصحة الجسدية والنفسية للأطفال المعثور عليهم بلا مأوى، ورفع كفاءة الخدمات المُقدمة لهم، لضمان حقهم في الحصول على كافة احتياجاتهم من الرعاية، التي ستمكنّهم من النمو بشكل صحي وسليم، وتساعدهم على إكتساب المهارات حتى يصبحوا أشخاص فاعلين في المجتمع.

ويبلغ عدد الأطفال المقيمين بدور رعاية مؤسسة “بناتي” نحو 200 طفل وطفلة، يعمل على رعايتهم فريق عمل يضم أكثر من 60 فرد.

ويرتكز المشروع على 3 محاور رئيسية، أولهم يعتمد على تحسين الصحة الجسدية للأطفال من خلال رفع كفاءة العزل في مقر الإقامة الدائم بمؤسسة “بناتي” بإمبابة، وتجهيز عيادة كشف مستقلة، إلى جانب تعيين طاقم طبي كامل مما يساهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية المُقدمة.

ويأتي المحور الثاني داعمًا لتحسين الصحة النفسية للأطفال المعثور عليهم من خلال التعاقد مع طبيب نفسي إكلينيكي، وعمل تدريب للإخصائيين النفسيين بمؤسسة “بناتي” يتعلق بموضوعات العلاج بالفن ويناقش صعوبات التعليم وكيفية إدارة تعديل السلوك، أما المحور الثالث يركز على الاهتمام بالأنشطة التأهيلية للأطفال مثل اليوجا والمسرح الصامت إلى جانب ترتيب إعداد المعسكرات والرحلات التأهيلية.

تم توقيع الاتفاق بحضور المهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي-مصر ، بالإضافة إلى إيريني صفوت، ودينا احمد، ولوجين حسين، مُخططي برامج المؤسسة، وعلى الجانب الآخر، تواجدت الدكتورة هناء أبو الغار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “أبناء الغد”، وهند سامي، المدير التنفيذي للمؤسسة.

كما حضر التوقيع فدوى ذكى، منسق المشروعات، وناردين نخلة، مسئول قسم الصحة الجسدية، والدكتور مصطفى عارف، مسئول قسم التأهيل النفسي والإجتماعي.

وفي هذا السياق، أشاد “السعيد” بأهمية الإتفاق الموقع بين الجانبين، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي بإعتباره داعم رئيسي للمجتمع، مؤكدًا أن استراتيجية “التجاري الدولي” تسعى دائمًا إلى تطوير وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستهدفة مع التركيز على قطاع صحة الأطفال، والتي تُعتبر من أكثر القطاعات إحتياجًا.

كما أوضح “السعيد” أن مؤسسة “التجاري الدولي” تهتم بدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة، وذلك من أجل تحسين أوضاع المجتمع المصري والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية في مجال صحة الأطفال، والتي خصص لها البنك 1.5% من أرباحه سنويًا لخدمة الأطفال من عمر يوم وحتي 18 عامًا.