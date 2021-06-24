مؤشر البورصة الرئيسي يصعد بصورة طفيفة ختام التعاملات والتداولات تسجل 1.3 مليار جنيه

رنا ممدوح _ حقق مؤشر البورصة الرئيسي صعودا بصورة طفيفة في ختام التعاملات بنسبة 0.06%، دفعه للتداول عند مستوى 10.278 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 0.27%، وأغلق عند مستوى 51.81 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.79% و 0.58% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.273.659 مليار جنيه على 196 شركة من خلال 44.742 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 99 شركة مقابل ارتفاع 65 بينما لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 44.355 مليون جنيه، منها 41.959 مليون جنيه للمؤسسات، و2.395 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 39.362 مليون جنيه، منها 32.444 مليون جنيه للمؤسسات، و6.917 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 4.992 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 11.484 مليون جنيه، مقابل 6.491 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 84.72% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 9.62% والعرب على 5.66% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على23.43% من تعاملات اليوم مقابل 76.56% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % العربية لاستصلاح الاراضي 24.71 27.1 9.67 الشروق الحديثة للطباعة والتغليف 50.52 55.35 9.56 العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير 42.09 46.09 9.50 النساجون الشرقيون للسجاد 7.9 8.63 9.24 الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية 22.37 24.15 7.96 تنمية للاستثمار العقاري 3.77 4.04 7.16 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 21.4 22.9 7.01 المنصورة للدواجن 20.45 21.8 6.60 القاهرة للإسكان والتعمير 25.76 27.11 5.24 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.17 2.268 4.52

الأسهم الأكثر انخفاضا