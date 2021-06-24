مال وأعمال

ستاندرد أند بورز وناسداك عند أعلى مستوى لهما على الإطلاق بعد تراجع طلبات إعانة البطالة

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– بلغ المؤشر ستاندرد أند بورز 500 والمؤشر ناسداك أعلى مستوى لهما على الإطلاق عند الفتح يوم الخميس بدعم من أسهم تسلا وشركات تكنولوجيا كبيرة أخرى فيما أشارت البيانات التي تظهر تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى انتعاش مطرد في سوق العمل.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 15.3 نقطة أو ما يعادل 0.36 بالمئة إلى 4256.97 نقطة.

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وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 85.5 نقطة أو ما يعادل 0.60 بالمئة إلى 14357.265 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 59.67 نقطة أو ما يعادل 0.18 بالمئة إلى 33933.91 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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