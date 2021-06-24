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: منظمة الصحة تتوقع احتياج بعض الفئات لجرعة سنوية معززة من لقاحات كورونا

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كشفت وثيقة داخلية بمنظمة الصحة العالمية اطلعت عليها عن أن المنظمة تتوقع احتياج بعض الفئات الضعيفة، وخاصة المسنين، إلى جرعة سنوية معززة من لقاحات فيروس كورونا للوقاية من السلالات المتحورة.

والتقديرات الجديدة للمنظمة مدرجة بتقرير يبحثه تحالف جافي لذي يشارك منظمة الصحة في قيادة برنامج كوفاكس للقاحات.

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وكانت شركتا مودرنا وفايزر، اللتان تنتجان لقاحات واقية من الفيروس، قالتا إن العالم سيحتاج قريبا لجرعات وقائية للحفاظ على مستوى عال من المناعة لكن الأدلة على ذلك لا تزال غير واضحة.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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