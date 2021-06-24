شركة مايكروسوفت تعلن عن Windows 11

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سي إن بي سي _ كشفت مايكروسوفت عن Windows 11 خلال حدث عبر الإنترنت يوم الخميس.
ويأتي هذا الإعلان بعد ست سنوات تقريبًا من تقديم نظام التشغيل Windows 10 ، وهو نظام تشغيل الكمبيوتر الشخصي الأكثر استخدامًا في العالم ، حيث يستخدمه أكثر من 1.3 مليار جهاز.
أصبح Windows ، الذي يمثل أكثر من 10% من عائدات مايكروسوفت حتى مع نمو الشركة من خلال بيع الخدمات السحابية ، أكثر أهمية في الوباء حيث بقي الناس في المنزل وقضوا المزيد من الوقت مع Windows 10 للفصل الدراسي والعمل والألعاب.
و أعلنت شركة مايكروسوفت عن ارتفاع عائدات Windows من أجهزة الكمبيوتر الشخصية الاستهلاكية – ولكن ارتفعت أيضًا عائدات Apple لأجهزة Mac ، وارتفعت شحنات أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Chrome OS من Google.
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