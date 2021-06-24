العناني يناقش التعاون فى تطوير متحفي المصري والأتوني مع رئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي

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خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، اجتمع اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع Hermann Parzinger رئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي Prussian Cultural Heritage Foundation وذلك بمقر السفارة المصرية بألمانيا، لمناقشة سبل التعاون في مجال الآثار والمتاحف وخاصة مشروع المتحف الأتوني بمحافظة المنيا الذي يشهد تعاوناً مع الجانب الألماني على مدار سنوات طويلة للإنتهاء قريبا من هذا المشروع الثقافي الهام.
كما تم خلال الاجتماع الحديث عن التعاون في تطوير المتحف المصري بالتحرير وإعادته إلى رونقه القديم بأفضل سبل العرض المتحفية العالمية.
جدير بالذكر أن مصر وألمانيا كانتا قد وقعتا اتفاقية تعاون بين البلدين يقوم بموجبها الجانب الألماني بتمويل استكمال أعمال تأسيس المتحف الأتوني بمحافظة المنيا بمقدار 2 مليون يورو كمرحلة أولى والتي أقرها البرلمان الألمانى البوندستاج من إجمالي تمويل يمكن أن يصل إلى 10 مليون يورو.
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