مال وأعمال

بايدن يعلن التوصل لاتفاق بشأن خطة للإنفاق على البنية التحتية

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_ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى خروجه من اجتماع مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يوم الخميس إنه جرى التوصل لاتفاق بشأن خطة للإنفاق على البنية التحتية.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض “أبرمنا اتفاقا”، وذلك بعد اجتماعه مع أعضاء ما تعرف بمجموعة 21 الساعين للتوصل لاتفاق بين الحزبين بشأن مشروع قانون للبنية التحتية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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