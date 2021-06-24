حركة النقل الجوي في أوروبا ترتفع بنسبة 16% خلال أسبوعين

بلومبرج _ ذكرت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكنترول) أن حركة النقل الجوي في أوروبا سجلت زيادة بنسبة 16 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين. وشهد أمس الأربعاء تسيير 18094 رحلة جوية في أوروبا، بزيادة حوالي 2500 رحلة مقارنة بيوم التاسع من نفس الشهر. وذكرت “يوروكنترول” أن حركة النقل الجوي في أوروبا خلال الأيام السبعة الماضية، سجلت تراجعا بنحو 48 في المئة عن نفس الفترة من عام 2019.

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