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البنك المركزي المصري يوافق علي تولي حسين أباظة منصب المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي

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إسلام فضل _ أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB، عن حصوله على موافقة البنك المركزي المصري المصري على تغيير المسمى الوظيفي لحسين أباظة ليصبح المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب للبنك.

وأضاف البنك في بيان صادر اليوم الخميس، أن القرار يسري بدءا من اليوم الموافق 24 يونيو 2021.

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ويتولى حسين أباظة مسئولية الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية التي يتبناها البنك التجاري الدولي، إلى جانب إدارة العمليات التشغيلية للبنك.

وشغل أباظة منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي منذ مارس 2017، وذلك بعد أن أمضى فترة 6 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك.

وقبل ذلك شغل أباظة منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بين عامي 2001 و2010، بالإضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة المخاطر مسئولًا عن شئون الائتمان والأسواق والمخاطر التشغيلية في البنك التجاري الدولي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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