البنك المركزي المصري يوافق علي تولي حسين أباظة منصب المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي

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إسلام فضل _ أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB، عن حصوله على موافقة البنك المركزي المصري المصري على تغيير المسمى الوظيفي لحسين أباظة ليصبح المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب للبنك.
وأضاف البنك في بيان صادر اليوم الخميس، أن القرار يسري بدءا من اليوم الموافق 24 يونيو 2021.
ويتولى حسين أباظة مسئولية الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية التي يتبناها البنك التجاري الدولي، إلى جانب إدارة العمليات التشغيلية للبنك.
وشغل أباظة منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي منذ مارس 2017، وذلك بعد أن أمضى فترة 6 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك.
وقبل ذلك شغل أباظة منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بين عامي 2001 و2010، بالإضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة المخاطر مسئولًا عن شئون الائتمان والأسواق والمخاطر التشغيلية في البنك التجاري الدولي.
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