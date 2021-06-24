ناسداك وستاندرد آند بورز 500 يغلقان على ارتفاع غير مسبوق وداو يصعد

وكالات _ أغلق المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 عند مستويات قياسية يوم الخميس، فيما قفز داو أيضا بعد أن تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقا بشأن البنية التحتية مع أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.95 بالمئة إلى 34196.49 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 0.58 بالمئة إلى 4266.37 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.67 بالمئة إلى 14367.50 نقطة.

وبلغت مؤشرات قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية وخدمات الاتصالات على ستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية.