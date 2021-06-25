ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة

وكالات _ ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة اليوم بعد إعلان ارتفاع المخزون خلال الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات.

وارتفعت أسعار الغاز اليوم بنسبة 1.2% إلى 3.373 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم يوليو المقبل، عند الساعة العاشرة ونصف صباحا ببورصة نيويورك.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت ارتفاع مخزون الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 18 يونيو المقبل بمقدار 55 مليار قدم مكعبة إلى 2.482 تريليون قدم مكعبة.

كان محللون مشاركون في استطلاع أجرته بلومبرج توقعوا ارتفاع المخزون بمقدار 64 مليار قدم مكعبة، في حين أن متوسط الزيادة الأسبوعية للمخزون خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 83 مليار قدم.

يأتي ذلك في حين تشير توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة في وسط وجنوب غرب الولايات المتحدة ستكون أقل من المتوسط خلال الأسبوع المقبل، في حين تشير التوقعات إلى استمرار الطقس الحار في الشمال الغربي والشمال الشرقي.