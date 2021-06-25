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مذكرة تفاهم بين هواوي والاتحاد الأفريقي للاتصالات لتعزيز التحول الرقمي في دول القارة

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شينخوا _  وقع الاتحاد الأفريقي للاتصالات بوصفه وكالة متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي مذكرة تفاهم مع شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا يوم الخميس في نيروبي لتعزيز القدرة على التحول الرقمي في القارة.

وقال جون أومو، الأمين العام للاتحاد الأفريقي للاتصالات، إنه بموجب الاتفاقية، ستوفر هواوي تدريبا على تطوير المهارات، بما في ذلك إعادة تأهيل وصقل المهارات للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للاتصالات.

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وأضاف أومو في بيان صدر في نيروبي “ستشهد مذكرة التفاهم أيضا تعاونا بين المؤسستين لدعم الابتكار المحلي، وتقاسم المعلومات حول أحدث الاتجاهات والتحديات والحلول في إفريقيا والعالم، وتوسيع الاقتصاد الرقمي وكذلك الاتصال الريفي، في القارة من خلال تعزيز الأبحاث”.

وأشار أومو إلى أن هواوي قامت بتحويل مشهد الاتصال وقدمت مساهمة كبيرة للقارة من خلال استثماراتها في البنية التحتية الرقمية، ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وحلول الاتصال الصديقة للبيئة، والتقنيات المتطورة للمناطق الريفية.

وأشاد صمويل تشن، نائب رئيس هواوي لمنطقة الجنوب الإفريقي، بقيادة الاتحاد الأفريقي للاتصالات وتعزيزه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا.

وقال تشن “يلعب الاتحاد الأفريقي للاتصالات دورا حاسما في المنطقة لدعم البلدان الأعضاء في سياساتها واستراتيجياتها، وتبادل أفضل الممارسات، وبناء القدرات، ودفع الابتكار، ويسعدنا أن نكون قادرين على دعمه”.

وأشار مسؤول ((هواوي)) إلى أن مؤسسته قد ربطت مئات الملايين من الأفارقة لتأمين حلول انترنت النطاق العريض عالية السرعة والحلول السحابية في العقدين الماضيين وحصلت على ثقة ودعم العملاء والمنظمين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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