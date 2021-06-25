- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ، بعد غد الأحد 27/6/2021، حتى يوم الخميس 30/12/2021، في تسليم 3072 وحدة سكنية (128 عمارة) بالمرحلتين التكميلية والثانية بدار مصر بمنطقة الأندلس أكواد “211 – 311 – 431” بمدينة القاهرة الجديدة.
ولفت إلى أنه تم تخصيص أيام محددة لتسليم وحدات كل عمارة لمنع تزاحم الفائزين بالوحدات عند إنهاء إجراءات التسليم للحد من الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضح المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فـرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمـع الثالث، وذلك لتسجيل البيانات واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.
وأضاف غنيم أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305 – 306 – 307 – 287 – 288 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 1 – 2 – 3 – 4 – 56 – 37 – 38 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 85 – 86 – 57 – 58 – 281 – 282 – 283 – 284 – 289 – 290 – 291 – 292 – 293 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 119 – 120 – 20 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 142 – 117 – 118 – 140 – 155 – 156 – 159 – 160 – 65 – 66 – 67 – 68 – 63 – 64 – 69 – 70 – 139 – 92 – 93 – 21 – 98 – 99 – 75 – 76 – 77 – 78 – 141 – 73 – 74 – 71 – 72 – 143 – 144 – 46 – 47 – 54 – 55 – 109 – 110 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 39 – 40 – 107 – 108 – 115 – 116)، في أيام محددة طبقاً للجدول المعلن على موقع الجهاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإسكان: بدء تسليم 3072 وحدة سكنية بمشروع دار مصر – الأندلس بالقاهرة الجديدة.. الأحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.