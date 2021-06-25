بنك أوف أمريكا يتوقع استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة لما يصل إلى 4 سنوات

– يتوقع بنك أوف أمريكا، أن يظل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعا لمدة عامين إلى أربعة أعوام، في مواجهة تصور آخذ في التزايد لكونه مؤقتا، وقال إن حدوث انهيار في السوق فحسب هو ما سيمنع البنوك المركزية من تشديد السياسات في الأشهر الستة القادمة.

وقال مايكل هارتنيت كبير الاستراتيجيين لدى بنك الاستثمار في مذكرة اليوم الجمعة، إن الأمر كان “مذهلا لذا اعتبر الكثيرون التضخم مؤقتا فيما اعتبروا التحفيز والنمو الاقتصادي وتضخم أسعار الأصول والسلع الأولية والإسكان دائما”.

ويعتقد هارتنيت أن التضخم سيظل في نطاق اثنين إلى أربعة بالمئة على مدى العامين إلى الأربعة أعوام القادمة.

وتعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بألا يرفع أسعار الفائدة فقط خوفا من زيادة محتملة للتضخم، في تحرك لتهدئة المستثمرين القلقين بعد اجتماع بشأن السياسات تمخض عن تبني الفيدرالي لهجة تميل إلى التشديد النقدي الأسبوع الماضي.

وفي أسبوع ينتهي يوم الأربعاء، ضخ المستثمرون سبعة مليارات دولار في الأسهم و9.9 مليار في صناديق السندات بينما سحبوا 53.5 مليار دولار من صناديق النقد وفقا لحسابات بنك أوف أمريكا المستندة إلى بيانات إي.بي.إف.آر.

وفي الأسهم، شهدت صناديق الأسواق الناشئة نزوح تدفقات بقيمة 1.6 مليار دولار هي الأكبر منذ سبتمبر أيلول 2020.