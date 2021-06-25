شركة Virgin Galactic تحصل على الضوء الأخضر من إدارة الطيران الفيدرالية لنقل الركاب إلى الفضاء

سي ان بي سي _ أعلنت شركة Virgin Galactic أن إدارة الطيران الفيدرالية منحت الشركة الترخيص الذي تحتاجه لنقل الركاب في رحلات فضائية مستقبلية، وهي تعتبر عقبة رئيسية ليكمل المشروع اختبارات التطوير.

وقال مايكل كولجلازيير الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Galactic لـ CNBC: “الرخصة التجارية التي حصلنا عليها منذ عام 2016 لا تزال سارية، ولكن تم الآن السماح لنا بنقل الركاب التجاريين عندما نكون مستعدين للقيام بذلك”. “من الواضح أن هذا يعد معلمًا مثيرًا وتثنيًا كبيرًا للفريق.”

بينما منحت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) سابقًا شركة Virgin Galactic رخصة إطلاق للقيام برحلات فضائية، فإن توسيع الترخيص يسمح للشركة بالتحليق بما يسميه المنظم “المشاركون في رحلات الفضاء”.

أكملت الشركة برنامج التحقق والتحقق من صحة 29 عنصرًا لإدارة الطيران الفيدرالية، مما أدى إلى مسح آخر مرحلتين من معالم FAA من خلال أحدث اختبار لرحلات الفضاء في مايو. وأشار كولجلازيير إلى أن آخر معلمتين كانا خاصين بأنظمة التحكم في طيران المركبة الفضائية وأنظمة الملاحة بالقصور الذاتي.