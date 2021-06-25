كريستين لاجارد: منطقة اليورو ستتعافى بأسرع من المتوقع والدعم ما زال مطلوبا

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– أبلغت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي زعماء الاتحاد الأوروبي يالوم الجمعة، أن منطقة اليورو تتعافى بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق، لكنها ما زالت تحتاج إلى استمرار الدعم المالي والنقدي حتى لا تخلف جائحة فيروس كورونا ندوبا دائمة بها.
وقالت لاجارد للزعماء وفقا لمسؤول مطلع على المحادثات “الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يتعافى وسيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول الربع الأول من 2022، في موعد أقرب بواقع فصل عما كان متوقعا في الربيع”.
وأضافت “السياسة المالية والنقدية تواصل لعب دورها في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة. استمرار الدعم مطلوب لتجنب أن تخلف الجائحة ندوبا كبيرة في الاقتصاد”.
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