مال وأعمال

أمازون وجوجل تواجهان تحقيقات في بريطانيا بسبب التقييمات المزيفة

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وكالات _ تواجه شركتا أمازون و جوجل تحقيقات رسمية بشأن الانتهاكات المحتملة لقواعد حماية المستهلك في المملكة المتحدة بسبب الإخفاق في حماية مستخدميها من هجوم التقييمات المزيفة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق اليوم إنها فتحت تحقيقات لجمع المزيد من المعلومات وتحديد ما إذا كانت شركتا التكنولوجيا العملاقتان قد انتهكتا القانون من خلال عدم القيام بما يكفي لمعالجة المشكلة.

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وأَضافت هيئة المنافسة والأسواق أن هذا يأتي بعد تحقيق أولي في مايو من العام الماضي نظر في الطريقة التي تتعامل بها العديد من المنصات مع التقييمات الزائفة.

وذكر أندريا كوسيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق، في بيان: “ما يقلقنا هو أنه يمكن تضليل ملايين المتسوقين عبر الإنترنت من خلال قراءة تقييمات مزيفة ثم إنفاق أموالهم بناء على تلك التوصيات”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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