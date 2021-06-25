- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ تواجه شركتا أمازون و جوجل تحقيقات رسمية بشأن الانتهاكات المحتملة لقواعد حماية المستهلك في المملكة المتحدة بسبب الإخفاق في حماية مستخدميها من هجوم التقييمات المزيفة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.
وقالت هيئة المنافسة والأسواق اليوم إنها فتحت تحقيقات لجمع المزيد من المعلومات وتحديد ما إذا كانت شركتا التكنولوجيا العملاقتان قد انتهكتا القانون من خلال عدم القيام بما يكفي لمعالجة المشكلة.
وأَضافت هيئة المنافسة والأسواق أن هذا يأتي بعد تحقيق أولي في مايو من العام الماضي نظر في الطريقة التي تتعامل بها العديد من المنصات مع التقييمات الزائفة.
وذكر أندريا كوسيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق، في بيان: “ما يقلقنا هو أنه يمكن تضليل ملايين المتسوقين عبر الإنترنت من خلال قراءة تقييمات مزيفة ثم إنفاق أموالهم بناء على تلك التوصيات”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمازون وجوجل تواجهان تحقيقات في بريطانيا بسبب التقييمات المزيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.