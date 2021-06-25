إنفاق المستهلكين الأمريكيين يستقر في مايو بعد قفزة أبريل

– استقر إنفاق المستهلكين الأمريكيين دون تغيير يذكر في مايو، إذ على الأرجح تسبب حالات نقص في الإضرار بمشتريات سلع مثل السيارات، لكن قيود الإمدادات ساهمت في تعزيز التضخم.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن القراءة التي لم تسجل تغيرا لإنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، تأتي عقب قفزة عُدلت صعودا بنسبة 0.9 بالمئة في أبريل.

وأشارت تقديرات سابقة إلى أن إنفاق المستهلكين زاد 0.5 بالمئة في أبريل.