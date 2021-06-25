مال وأعمال

إنفاق المستهلكين الأمريكيين يستقر في مايو بعد قفزة أبريل

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– استقر إنفاق المستهلكين الأمريكيين دون تغيير يذكر في مايو، إذ على الأرجح تسبب حالات نقص في الإضرار بمشتريات سلع مثل السيارات، لكن قيود الإمدادات ساهمت في تعزيز التضخم.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن القراءة التي لم تسجل تغيرا لإنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، تأتي عقب قفزة عُدلت صعودا بنسبة 0.9 بالمئة في أبريل.

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وأشارت تقديرات سابقة إلى أن إنفاق المستهلكين زاد 0.5 بالمئة في أبريل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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