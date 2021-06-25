روسيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني

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وكالات _ أوضحت بيانات السلطات الصحية في روسيا اليوم الجمعة عن استمرار ارتفاع وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد داخل البلاد بأعلى وتيرة منذ يناير الماضي لليوم الثاني على التوالي.
وسجلت اليوم 20393 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي الخطير خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي إصابات كورونا حوالي 5409088 حالة حتى اليوم.
وفي الوقت ذاته، كشفت بيانات السلطات الصحية الروسية عن تسجيل البلاد نحو 601 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي وفيات كورونا داخل روسيا إلى 132064 حالة خلال نفس الفترة.
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