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مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة يسجل أكبر ارتفاع سنوي له منذ نحو 30 عاما

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وكالات _ أفادت وزارة التجارة الأمريكية، أن مؤشر التضخم الرئيسي الذي يستخدمه الفيدرالي لوضع السياسة قد ارتفع بنسبة 3.4% في مايو، وهي أسرع زيادة منذ أوائل التسعينيات.

وعلى الرغم من أن المكاسب كانت الأكبر منذ أبريل 1992، إلا أنها جاءت مع تقدير Dow Jones، ولم تتفاعل الأسواق كثيرًا مع الأخبار.

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وأشارت العقود الآجلة لسوق الأسهم إلى مكاسب بنحو 150 نقطة لمؤشر داو جونز عند الفتح ، بينما كانت عوائد السندات الحكومية ثابتة في الغالب.

وتعكس الزيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الوتيرة السريعة للتوسع الاقتصادي والضغوط السعرية الناتجة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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