الأسهم الأمريكية تتجاهل بيانات التضخم وتحلق لمستويات قياسية جديدة

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-فتحت الأسهم الأمريكية على صعود اليوم الجمعة، عقب توقعات قوية للأرباح من نيكي، بيانات أضعف من التوقعات للتضخم في تهدئة المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية في الأمد القريب.
مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة يسجل أكبر ارتفاع سنوي له منذ نحو 30 عاما
وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 لأعلى مستوياته على الإطلاق بمقدار 7.96 نقطة أو ما يعادل 0.19 بالمئة إلى 4274.45 نقطة.
بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 13.10 نقطة أو ما يعادل 0.22 بالمئة إلى 14400.81 نقطة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 131.28 نقطة أو ما يعادل 0.38 بالمئة إلى 34328.10 نقطة.
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