الأسهم الأوروبية تظل قرب مرتفعات قياسية بعد أسبوع متقلب

سي إن بي سي _ ظلت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق بدعم من القطاع المالي وقطاع المواد الخام، بينما ارتفع سهم كريدي سويس بعد تقرير لرويترز أورد أنه يدرس اندماجا محتملا مع يو.بي.إس.

وارتفع سهم البنك السويسري المتضرر من فضيحة 1.9 بالمئة، إذ قال التقرير إن إدارة كريدي سويس كانت تحت ضغط للتوصل إلى خطة إصلاح شامل. وارتفعت أسهم يو.بي.إس 0.2 بالمئة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، منهيا الأسبوع بارتفاع واحد بالمئة بعد تقلبات حادة بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم الذي يؤثر على الدخل الحقيقي ويدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا.

انخفض ستوكس 600 بشكل حاد عن أعلى مستوياته على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد نبرة متشددة مفاجئة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أدت إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية.

كما ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن اليوم.

وارتفع مؤشر البنوك الأوروبية 0.6 بالمئة وأنهى الأسبوع بمكاسب بنحو اثنين بالمئة مع عودة المستثمرين إلى القطاعات الحساسة للاقتصاد.

كما كانت ما تعرف بأسهم القيمة، والتي منها أسهم شركات التعدين والطاقة، من بين أكبر الرابحين خلال الأسبوع.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالبناء 0.2 بالمئة بعد قفزة في قطاع البنية التحتية الأمريكية مع تبني الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاق بشأن البنية التحتية مع أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ.

وارتفعت الأسهم الألمانية 0.1 بالمئة، إذ أظهر تقرير أن ثقة المستهلكين تحسنت بأكثر من المتوقع مع اقتراب يوليو.