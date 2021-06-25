إيطاليا تسجل 753 إصابة و56 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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روسيا اليوم _ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الجمعة، تسجيلها 753 إصابة و56 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 753، مقابل 927 الخميس، ليصل العدد العام إلى مستوى 4256451 حالة، بينها 60235 نشطة.
وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 56 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 28 الخميس، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127418 شخصا.
كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4068798 شخصا، بعد رصد 2769 حالة شفاء جديدة.
وتعتبر إيطاليا تاسع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.
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