ستاندرد آند بورز 500 يغلق على ارتفاع قياسي بدعم نايكي وأسهم البنوك

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_ أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع عند مستوى مرتفع غير مسبوق يوم الجمعة، مدعوما بسهم نايكي وعدد من أسهم البنوك، في حين خففت بيانات التضخم التي جاءت أضعف من المتوقع المخاوف حيال التقليص المفاجئ للتحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.
ارتفع سهم نايكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بعد أن توقعت الشركة المنتجة للأحذية الرياضية مبيعات للسنة المالية بأكملها تفوق تقديرات وول ستريت.
وزاد سهما بنك أوف أمريكا وويلز فارجو بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنوك الكبرى اجتازت اختبارات الضغط ولن تواجه بعد الآن قيودا مرتبطة بالجائحة على إعادة شراء الأسهم ودفع توزيعات الأرباح.
وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.71 بالمئة إلى 34438.58 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 0.34 بالمئة إلى 4280.88 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.06 بالمئة إلى 14360.39 نقطة.
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