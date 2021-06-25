عملة بيتكوين المشفرة تهبط 7.4% إلى 32094 دولار

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وكالات _ انخفضت بيتكوين 7.37 بالمئة إلى 32 ألفا و94.44 دولار اليوم، بخسارة 2554.88 دولار عن سعر إغلاقها السابق.
نزلت بيتكوين، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 50.5 بالمئة عن أعلى مستوى لها في العام عند 64 ألفا و895.22 دولار الذي بلغته في 14 أبريل.
وانخفضت إثر المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم 6.97 بالمئة إلى 1850.91 دولار اليوم، لتكون قد خسرت 138.72 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.
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