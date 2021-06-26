محيي الدين: توطين التنمية المستدامة والتحول الرقمي يدعمان جهود التعافي

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ألقى الدكتور محمود محيي الدين كلمة رئيسية في مؤتمر نادي روتاري مصر بعنوان: “استدامة وتوطين التنمية”
افتتح د. محمود محيي الدين الكلمة بتسليط الضوء على أهمية زيادة النمو و المرتبط بزيادة فرص العمل مع ضرورة التوافق مع العوامل البيئية والاجتماعية و الحوكمة و التصدي لتغيرات المناخ الجهود للتعافي من الجائحة.
و أكد الدكتور محمود محيي الدين على أهمية الاستثمار فى مجالات التصدير الزراعي و الصناعي و دفع جهود التحول الرقمي وتوطين التنمية المستدامة.
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