محيي الدين: توطين التنمية المستدامة والتحول الرقمي يدعمان جهود التعافي

ألقى الدكتور محمود محيي الدين كلمة رئيسية في مؤتمر نادي روتاري مصر بعنوان: “استدامة وتوطين التنمية”

افتتح د. محمود محيي الدين الكلمة بتسليط الضوء على أهمية زيادة النمو و المرتبط بزيادة فرص العمل مع ضرورة التوافق مع العوامل البيئية والاجتماعية و الحوكمة و التصدي لتغيرات المناخ الجهود للتعافي من الجائحة.

و أكد الدكتور محمود محيي الدين على أهمية الاستثمار فى مجالات التصدير الزراعي و الصناعي و دفع جهود التحول الرقمي وتوطين التنمية المستدامة.

لمزيد من التفاصيل: https://lnkd.in/dyYni6f