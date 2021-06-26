فرض عزل عام على مدينة سيدني الأسترالية لمدة أسبوعين لاحتواء تفش سريع لكورونا

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_ قالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية جلاديس بريجيكليان إنه سيتم فرض عزل عام صارم على سيدني لمدة أسبوعين ابتداء من مساء السبت مع محاولة السلطات احتواء تفش سريع الانتشار لسلالة دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا في أكبر مدن أستراليا.
ويسري بالفعل عزل عام على أكثر من مليون شخص في وسط مدينة سيدني والضواحي الشرقية للمدينة بسبب تفشي المرض لكن السلطات الصحية قالت إنها بحاجة إلى توسيع ذلك بعد تسجيل عدد أكبر من إصابات كوفيد-19 .
وتعد القيود المفروضة على سيدني ،التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق القصيرة ولكن الصارمة التي تم فرضها في المدن الأسترالية في الأشهر الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
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