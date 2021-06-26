قطاع الاتصالات الصيني يسجل نموا مطردا في الإيرادات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام

شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات رسمية أن صناعة الاتصالات في الصين سجلت نموا مطردا في الإيرادات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وارتفعت الايرادات الصناعية المجمعة بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 612.7 مليار يوان (حوالي 94.63 مليار دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى مايو، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوزارة إن معدل النمو ارتفع بنسبة 6.4 نقطة مئوية عن نفس الفترة من عام 2019.

وحتى نهاية شهر مايو المنصرم، سجلت شركات الاتصالات العملاقة الثلاث، وهي “تشاينا تيليكوم” و”تشاينا موبايل” و”تشاينا يونيكوم”، سجلت 1.61 مليار من مستخدمي الهاتف المحمول، مع وصول عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس إلى 335 مليون شخص.

وشهدت شركات الاتصالات الثلاث أيضا زيادة مطردة في عدد مستخدمي إنترنت النطاق العريض الثابت، حيث ارتفع عدد المشتركين إلى 505 ملايين حتى نهاية شهر مايو، بزيادة صافية قدرها 21.61 مليون عن نهاية العام الماضي.