بدء تسليم 3456 وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة.. غدا

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم 3456 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل”، بمنطقة الـ800 فدان، مدينة أكتوبر الجديدة، بقطاعي (ج – د) بداية من غد الأحد 27 يونيو الجاري، وحتي بداية أغسطس المقبل، وذلك استمراراً لجهود الدولة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وناشد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، المواطنين الفائزين بالوحدات، الالتزام بالمواعيد المحددة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وارتداء الكمامة عند الحضور.
وأضاف المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس الجهاز، أنه تم مراعاة عمل جدول التسليم خلال مواعيد مختلفة حفاظاً علي الصحة العامة وعدم حدوث تجمعات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.
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