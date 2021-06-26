وزير الإسكان يصدر قرارا بإزالة كافة التعديات والإشغالات ووضع اليد بالعلمين الجديدة وامتدادها

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً إدارياً بإزالة كافة التعديات والإشغالات ووضع اليد والمخالفات البنائية المقامة دون ترخيص داخل كردون مدينة العلمين الجديدة وامتدادها، والمحددة بموجب القرارات الجمهورية أرقام (304 لسنة 2010 – 108 لسنة 2018 – 76 لسنة 2020). ونص قرار وزير الإسكان على أن يتولى جهاز مدينة العلمين الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

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