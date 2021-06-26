وزيرة الصناعة تعقد سلسلة لقاءات مع شركات روسية لزيادة استثماراتها في مصر

بكر بهجت _ اختتمت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة زيارتها للعاصمة الروسية موسكو والتى ترأست خلالها اجتماع اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفني، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية.

وبحسب بيان الوزارة، أكدت الوزيرة توافق الرؤى بين مسئولي البلدين لإحداث نقلة نوعية فى العلاقات المشتركة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وعلى هامش فعاليات الزيارة أجرت جامع لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات الروسية الراغبة في التواجد في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، حيث أكدت حرص الحكومة المصرية على توفير المناخ الاستثماري المواتي لجذب الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في السوق المصري.

وأشارت إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس تمثل نقطة ارتكاز لجذب العديد من الشركات الروسية للاستثمار في مصر.

وأوضحت جامع أن الوزارة ترحب بتعزيز تواجد الاستثمارات الروسية في السوق المحلي وتذليل كافة العقبات الامر الذي ينعكس ايجاباً على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وشملت لقاءات الوزيرة لقاءً مع الكسندر فرونكوف نائب الرئيس الاقليمي لمجموعة روس اتوم حيث تناول اللقاء امكانية تصنيع الالياف الكربونية متعددة الاستخدامات في مصر خاصة في مجالات الانشاءات وقطع غيار السيارات والآلآت وخزانات الغاز الطبيعي، وتم الاتفاق على قيام مسئولي الشركة بزيارة إلى مصر مطلع شهر يوليو المقبل لبدء محادثات مع الأطراف ذات الصلة بمصر.

كما التقت جامع مع سيرجي ابرامنكو رئيس شركة هيليكس، حيث تناول اللقاء امكانية الاستفادة من الخبرة الكبيرة للشركة في مجال معالجة المياة واعادة تدوير المخلفات من خلال وحدات متنقلة الى جانب مجالات تنقية الهواء.

وشارك فى اللقاءات اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة واللواء ضياء عبد الفتاح رئيس قطاع التسويق بالهيئة العربية للتصنيع والمهندس مصطفى الشناوى ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والوزير مفوض تجاري ياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو والمستشار تجاري وحيد عدلي مدير مكتب الوزيرة.