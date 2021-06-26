تسلا تعتزم سحب 280 ألف سيارة في الصين لعلاج عيوب في نظام القيادة الآلية

بلومبرج _ تعتزم شركة تيسلا سحب أكثر من 285 آلف سيارة كهربائية تم بيعها في الصين لعلاج عيوب لها صلة بجهاز القيادة الآلي بعد تحقيق أجرته هيئة تنظيم السوق في الصين.

وسوف يتم سحب 211آلف و256سيارة من طراز 3المصنع محليا و35آلف و665سيارة مستوردة إضافة إلى 38الف و599 سيارة من طراز واي تم تصنيعها في الصين لأن نظام القيادة الآلي الخاص بهذه السيارات يمكن تفعيله بسهولة أثناء القيادة وقد يؤدي إلى حوادث،بحسب هيئة تنظيم السوق الحكومية في بيان السبت.

وقالت الهيئة إن شركة تسلا سوف تقوم بتحديث نظام القيادة الآلي للسيارات التي تم سحبها مجانا.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء،تظهر بيانات التسجيل المحلية أنه اعتبارا من مايو قامت شركة تسلا بتسليم أكثر من 275 آلف سيارة مستوردة ومصنعة محليا من طرازي (3) إس و(واي إس ) في الصين منذ عام 2019 ، مما يشير إلى أنه سيتم سحب معظم السيارات التي تم تسليمها بسبب قضايا السلامة.