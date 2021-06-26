ماروتا للتطوير تستهدف 1.1 مليار جنيه مبيعات بمشروع ماسترو بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت _ أعلنت شركة ماروتا للتطوير العقاري بدء الإنشاءات بمشروع “ماسترو” بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة إجمالية تبلغ 5250 متر في منطقة مميزة بالداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال المؤتمر الذي عقدته الشركة قبل قليل، قال الدكتور أشرف ضياء، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، إن المشروع يقام على مساحة 5200 متر مربع، وتبلغ المساحة البنائية 9446 متر، مشيرا إلى أن الشركة بدأت فعليا في أعمال الحفر وتهيئة الأرض لتنفيذ المشروع.

وأشار إلى أنه من المخطط بدء تسليم المشروع خلال 3 أعوام ونصف، ولكن الشركة تستهدف تسليم المشروع قبل موعده بنحو 6 أشهر وذلك اعتمادا على الجدول الزمني الذي تم تحديده، بالإضافة إلى سرعة توفير الخدمات اللازمة والتي يتطلبها العملاء المتواجدين بالعاصمة الإدارية الجديدة بالفعل.

وتابع أن الشركة تعتزم إقامة مشروعين آخرين في العاصمة الإدارية أيضا، بالإضافة إلى استهدافها مناطق مثل العلمين الجديدة والحالة تسعى للاستثمار بها خلال مراحل لاحقة.

وأوضح أنه تم تأسيس شركة ماروتا للتطوير العقاري منذ حوالي عام، وقامت الشركة بشراء أرض المشروع في أغسطس الماضي، كما قامت الشركة باستكمال فريق المبيعات والتسويق والذي تضمن عددا من الكوادر التي تتمتع بخبرة في مجال التسويق والمبيعات.