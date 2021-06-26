جي إف إتش تستحوذ على منشأة لوجستية لشركة فيدكس في أوهايو بقيمة 100 مليون دولار

سي إن بي سي _ استحوذت مجموعة جي إف إتش المالية على منشأة لوجستية للتخزين والتوزيع في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤجرة بالكامل لشركة فيدكس إنك، في إطار معاملة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار.

تأتي هذه المعاملة في إطار توجه جي إف إتش نحو الاستثمار في قطاع العقارات اللوجستية والصناعية، حيث تركز على استحواذ الأصول اللوجستية العالية الجودة، الواقعة في مراكز توزيع رئيسية، للاستفادة من المقومات القوية التي نتجت عن الاستخدام الواسع للتجارة الإلكترونية والتي صاحبها معدلات مبيعات مرتفعة.

هذا وتواصل جي إف إتش توسعة منصتها اللوجستية العالمية، عقب استحواذها مؤخرا على محفظة أمازون في إسبانيا، منشأة توزيع ميشلان في شيكاغو والمعاملة الحالية لمنشأة توزيع فيديكس، للاستفادة من كبار المستأجرين ذوي الجدارة الائتمانية الذين يشغلون مجموعة متنوعة من المنشآت الحيوية في مواقع هامة في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وبصفتها ثاني أكبر مزود لخدمة التوصيل السريع والتسليم في العالم، تستفيد فيدكس من الطلب المرتفع على التجارة الإلكترونية من مجموعة من كبرى المؤسسات والمصادر.

وتنتشر التجارة الإلكترونية عبر أمريكا الشمالية على نطاق واسع، مما أوجد طلبا عاليا من كبرى الشركات اللوجستية مثل فيدكس لأن تتخذ مواقعا مركزية واستراتيجية لتلبية الطلب.