جهاز تنمية المشروعات يضخ تمويلات بقيمة 32.3 مليار جنيه خلال 7 سنوات

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إسلام فضل _ قال جهاز تنمية المشروعات، إنه ضخ تمويلات خلال الفترة من 1 يوليو 2014 حتي 31 مايو الماضي بقيمة 32.3 مليار جنيه.
وأضاف الجهاز في بيان صادر اليوم السبت، إنه تم تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر من خلال تلك القروض، أتاحت ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل.
كما قام الجهاز بضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، والتدريب أتاحت حوالى 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.
وأوضح أن محافظات الوجه القبلى حظيت بنسبة قدرها 44 % من إجمالي التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ومثلت القروض الموجهة للمرأة 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقدم الجهاز ما يزيد على 400 ألف خدمة من خلال 33 فرع للجهاز بكافة المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات في إجراءات تأسيس المشروع واستخراج الرخص النهائية والمؤقتة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والمستندات الأخرى المطلوبة.
وقام الجهاز بتنظيم 878 معرض داخلى وخارجى بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض حققوا مبيعات بلغت 360 مليون جنيه.
وتم تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة على في مجال ريادة الأعمال لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية.
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