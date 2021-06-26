جهاز تنمية المشروعات يضخ تمويلات بقيمة 32.3 مليار جنيه خلال 7 سنوات

إسلام فضل _ قال جهاز تنمية المشروعات، إنه ضخ تمويلات خلال الفترة من 1 يوليو 2014 حتي 31 مايو الماضي بقيمة 32.3 مليار جنيه.

وأضاف الجهاز في بيان صادر اليوم السبت، إنه تم تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر من خلال تلك القروض، أتاحت ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل.

كما قام الجهاز بضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، والتدريب أتاحت حوالى 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.

وأوضح أن محافظات الوجه القبلى حظيت بنسبة قدرها 44 % من إجمالي التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ومثلت القروض الموجهة للمرأة 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقدم الجهاز ما يزيد على 400 ألف خدمة من خلال 33 فرع للجهاز بكافة المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات في إجراءات تأسيس المشروع واستخراج الرخص النهائية والمؤقتة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والمستندات الأخرى المطلوبة.

وقام الجهاز بتنظيم 878 معرض داخلى وخارجى بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض حققوا مبيعات بلغت 360 مليون جنيه.

وتم تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة على في مجال ريادة الأعمال لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية.