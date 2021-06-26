رانيا المشاط: 275 مليون جنيه استثمارات مصر لريادة الأعمال في 174 شركة

إسلام فضل – قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ملتقى Generation Next فرصة لعرض الجهود التي بذلتها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، باعتبارها أول شركة رأسمال مخاطر بمساهمة حكومية، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال.

وأضافت المشاط، خلال فعاليات ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل، أن مصر تعد من أسرع الدول نموًا في مجال ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة.

وأوضحت أن شركة مصر لريادة الأعمال والابتكار ضخت استثمارات منذ تأسيسها في سبتمبر 2017، في 174 شركة بشكل مباشر وغير مباشر بقيمة 275 ميون جنيه، منها استثمارات في مسرعات الأعمال Falak StartUps و EFG-EV Fintech وFlat6Labs.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن هذه الاستثمارات حفزت وفتحت شهية المستثمرين من القطاع الخاص والأجانب لضخ استثمارات في هذه الشركات بقيمة أكثر من مليار جنيه.

وأشارت إلى أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار شرعت في تشكيل لجنة من الخبراء لاقتراح إصلاحات تشريعية ومناقشة سبل تعزيز بيئة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

ونوهت إلى أن الشركة تستهدف تحقيق أهداف قصيرة الأجل هي إتاحة فرص تمويل بديلة لرواد الأعمال المصريين، وفتح فرص استثمار محلية للمصريين ذوي الخبرات المقيمين بالخارج، وإقامة روابط مع رواد الأعمال المصريين المقيمين بالخارج بهدف نقل المعرفة وفتح أبواب التعاون الدولي مع نظرائهم المصريين، ودعم الشركات لتنفيذ خططها التوسعية الإقليمية والدولية مع خلق القيمة المضافة في شركات المحفظة لتحقيق عوائد عالية والمساهمة في زيادة الناتج المحلي.

وتابعت: أما الأهداف بعيدة المدى فتسعى الشركة من خلالها لجعل مصر تجمع للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال دعم صناعة ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، وخلال الفترة الماضية استطاع الشركة أن تجذب 8 جنيهات من الاستثمارات المحلية والدولية في الشركات الناشئة مقابل كل جنيه واحد استثمرته الشركة.