أحمد جمعة: 145 مليون جنيه استثمارات مصر لريادة الأعمال في 3 مسرعات أعمال

إسلام فضل – قال أحمد جمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والابتكار Egypt Ventures، إنها نجحت في ضخ استثمارات بقيمة 145 مليون جنيه في مسرعات أعمال من بين الأكبر في مصر، وهم: Falak Startups و EFG-EV Fintech و Flat6Labs، بالإضافة إلى 130 مليون جنيه استثمارات مباشرة في شركات بحد أقصى 30 مليون جنيه في كل شركة.

وأشاد جمعة، خلال فعليات ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل، بالدعم الحكومي الكبير على جميع المستويات لتمكينها من الاضطلاع بدورها “لتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في الابتكار وريادة الأعمال”، من خلال الاستثمار في المستقبل وتوجيه الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة للشركات الناشئة، ودعم توسعاتهم على المستوى المحلي والإقليمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري .

وأوضح أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أسستها وزارة التعاون الدولي وهيئة الاستثمار والصندوق السعودي للتنمية، وتستهدف الاستثمار في الكوادر ورواد الأعمال المصريين وتمكين الشباب من الابتكار ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.

يذكر أن شركة مصر لريادة الأعمال تأسست في سبتمبر 2017، برأسمال مدفوع بلغ 451 مليون جنيه، وتركز على الاستثمار في شركات التكنولوجيا والمدعومة بالتكنولوجيا التي لا تحظى بالاهتمام الكافي من حيث سبل التمويل المتاحة وبالأخص التمويل المصرفي وهو ما يتيح فرصة كبيرة للتوسع وتحقيق عوائد استثمار مرتفعة.