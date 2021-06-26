النيابة العامة تشرف على إجراءات تغليف وشحن الآثار المستردة تمهيدا لعودتها إلى مصر

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دوت الخليج – باشر وفد النيابة العامة إجراءات تغليف وشحن الآثار المستردة بمقر سفارة مصر لدى فرنسا تمهيدًا لعودتها إلى مصر وذلك على مدار اليومين السابقين حتى إتمامها اليوم السبت، وذلك في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة.
وكان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قد شهد يوم الأربعاء الماضي، بمقر السفارة المصرية في باريس، مراسم استرداد 114 قطعة أثرية منهوبة هربت إلى فرنسا.
وأوضح بيان سابق للنيابة العامة أن ذلك يأتي في ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف جميع إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
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