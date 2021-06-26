بريطانيا تسجل أعلى مستوى إصابات بفيروس كورونا منذ فبراير

وكالات – أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 18270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، في أكبر عدد يومي للإصابات منذ الخامس من فبراير وذلك فضلا عن تسجيل 23 وفاة.

وتتزايد الإصابات اليومية في بريطانيا منذ شهر، لكن يبدو أن برنامج التطعيم السريع كسر إلى حد كبير الصلة بين العدوى والوفيات، مع بقاء الوفيات اليومية في نطاق 20 أو أقل.

وأعلنت بريطانيا أمس الجمعة تسجيل 15810 إصابات جديدة.

وأظهرت البيانات أيضا أن 83.7% من البالغين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وأن 61.2% تلقوا الجرعتين.