وزير المالية البريطاني السابق ساجد جاويد يتولى حقيبة الصحة خلفا لهانكوك

وكالات – ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت أن وزير المالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة خلفا لمات هانكوك الذي استقال في وقت سابق اليوم.

كان جاويد قد استقال من وزارة المالية العام الماضي بعدما رفض طلب جونسون إقالة فريق مستشاريه.