- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات – ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت أن وزير المالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة خلفا لمات هانكوك الذي استقال في وقت سابق اليوم.
كان جاويد قد استقال من وزارة المالية العام الماضي بعدما رفض طلب جونسون إقالة فريق مستشاريه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية البريطاني السابق ساجد جاويد يتولى حقيبة الصحة خلفا لهانكوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.