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تونس تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

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سكاي نيوز عربية – أعلنت وزارة الصحة التونسية، السبت، تسجيل 4664 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في تونس منذ بداية انتشار الجائحة في تونس في مارس 2020.

وأضافت وزارة الصحة التونسية أنها سجلت 90 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى أكثر من 14 ألف وفاة.

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وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في تونس إلى 403493.

وتقول السلطات الصحية إن تونس تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات بفيروس كورونا أدى إلى اكتظاظ وحدات العناية الفائقة بالمرضى، واصفة الموقف بأنه “كارثي”.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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