الرقابة المالية تستعرض ملامح الاستراتيجية المستقبلية للقطاع المالي غير المصرفي

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ تعقد هيئة الرقابة المالية مؤتمرًا صحفيًّا موسعًا بعد غد الثلاثاء، لاستعراض مسيرة التطوير في أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال السنوات الأربع الماضية من عام 2017 وحتى 2021، والكشف عن العمل على صياغة «رؤية 2022-2026» لضمان استمرارية واستدامة تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

الهيئة تقدم كشف حساب عن السنوات الأربع الماضية

ويستعرض الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة بحضور نائبيه ومساعده، كشف حساب عن أداء الرقابة المالية خلال السنوات الأربع الماضية وما تم إنجازه من سياسات ضمن محاور أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي(2018-2022) .

كما ترصد قيادات الرقابة المالية خلال المؤتمر التطور بحجم الشركات والهيئات بالأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي بلغت حاليًا 1037 شركة، و939 جمعية بإجمالي 3310 فروع تخدم 19 مليون عميل تمثل 20% من عدد السكان، بالإضافة إلى 759 صندوق تأمين خاصًّا تقدم مزايا مالية لأعضائها البالغ عددهم 5.6 ملايين مواطن مصري عند الوصول لسن المعاش، و6 صناديق تأمين حكومية تمنح حماية تأمينية لعدد 25 مليون عضو.

كما تستعرض قيادات الهيئة مراحل تطوير الأسواق المالية غير المصرفية -في إطار مؤسسي- وما أخذته على عاتقها من إجراءات لحماية حقوق المتعاملين بها، بالإضافة إلى مجهوداتها في تحسين مناخ الاستثمار التي أسفرت عن تمكن الهيئة للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ في مؤشر «حماية حقوق صغار المساهمين» بقفزها 15 مركزًا في الترتيب لعام 2020، مقارنة بالمركز 114 عام 2017، كما تحتل المركز 57 في مؤشر بيئة الأعمال Doing Business Report عن عام 2020، وهو أعلى تصنيف حصلت عليه مصر بين جميع المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي.

كما سيتم إلقاء الضوء على دور الهيئة فى العمل على تحقيق الشمول المالي والنفاذ للتمويل من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة لدورها في تمكين المرأة والفئات المهمشة من خلال نشاط التمويل متناهي الصغر.