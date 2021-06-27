الصفوة للتطوير العمراني تسند إدارة 5 مشروعات لشركة سافيلز مصر

بكر بهجت _ قال المهندس محمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة للتطوير العمراني SUD، إن الشركة وقعت اتفاقًا مع شركة سافيلز Savills لإدارة المشروعات التي تعمل عليها في العاصمة الإدارية الجديدة، والبالغ عددها 5 مشروعات، مشيرًا إلى أن ملف الإدارة بات كلمة السر الذي من خلاله تتمكن الشركات من تحقيق أهدافها الاستثمارية وحجز مكانة مميزة لها في السوق.

أضاف أنه في ظل المنافسة التي تشهدها السوق خلال الفترة الحالية فإن الشركات تعمل بصورة كبيرة على تقديم منتجات تلبي احتياجات العملاء، وهو ما يكون من خلال عدة محاور من تصميم المشروعات والإشراف على تنفيذها، وأيضًا إدارتها، لافتًا إلى أن شركة الصفوة تعمل على 5 مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروعات أخرى في مدينة العبور ورأس البر ودمياط الجديدة.

وتعمل شركة الصفوة على 5 مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ استثماراتها نحو 11 مليار جنيه، موزعة على مشروعات «كابيتال هايتس 1» و«كابيتال هايتس2» ومشروع «فاينانشال هاب»، و«كابيتال هاب»، و«كابيتال هاب 2».

ولفت شلبي، إلى أنه تم الانتهاء من تسويق مشروع «كابيتال هايتس1» بالكامل، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى منه العام الجاري، مشيرًا إلى أن مشروع «كابيتال هايتس 2» يقع على مساحة 250 ألف متر مربع.

وتابع أن المشروع الثالث الذي تعمل عليه الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، هو «فاينانشال هاب» والذي يقع بالحي المالي، وبدأت الشركة في تنفيذ أعمال الحفر بالمشروع ومن المقرر تسليمه يونيو 2022، كما تنفذ الشركة مشروع «كابيتال هاب» بجانب حي السفارات على مساحة 30 ألف متر، بجانب مشروع «كابيتال هاب2» على مساحة 75 ألف متر مربع.

ووقعت شركة الصفوة مؤخرًا بروتوكول تعاون مع بنك saib بقيمة تصل إلى نحو 400 مليون جنيه، تمثل ما يقرب من 80% من قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم، طبقًا لاشتراطات مبادرة البنك المركزي المصري، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة لنشرة دوت الخليج، في وقت سابق، مشيرًا إلى أن تلك الوحدات كاملة الإنشاءات وجاهزة للتسليم، ويمكن للعميل الحصول على التمويل من بنك saib لمدة 20 عامًا بفائدة 8% متناقصة، و5% ثابتة.

ويصل عدد الوحدات التي سيتم طرحها من خلال المبادرة إلى 350 وحدة سكنية وتتراوح مساحاتها ما بين 60 حتى 150 مترًا مربعًا، ويتراوح سعر المتر بالوحدات من 11 حتى 13 ألف جنيه كاملة التشطيب، بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون جنيه.

وتعمل شركة الصفوة على مشروع «هاي سيتي» بمدينة العبور، بإجمالي 60 عمارة سكنية وتطرح الشركة وحدات سكنية به من خلال المبادرة في المرحلة الأولى للمشروع والتي تتكون من 33 عمارة سكنية، وبدأت SUD في تسليمها للعملاء المتعاقدين بالفعل مع بداية عام 2021.