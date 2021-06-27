مارجينز للتطوير تعتزم التعاقد مع شركات متخصصة ضمن خطتها لاستثمار 5 مليارات جنيه

بكر بهجت _ تخطط شركة مارجينز للتحالف مع كبرى شركات الإدارة المتخصصة في مختلف الأنشطة الاستثمارية لإسناد مهام الإدارة في مشروعاتها التي تعمل عليها، على غرار الاتفاق الذي وقعته مع شركة EFS الإماراتية لإدارة مشروع «زيا» الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أشرف شاهين، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة.

أضاف شاهين، أن الشركات التي يجري التفاوض معها لديها خبرات في إدارة المباني التجارية والإدارية، إلى جانب المشروعات السكنية، مشيرًا إلى أن الإعلان عن تفاصيل تلك الاتفاقيات سيكون فور إطلاق المشروعات الجديدة، والتي ستصل استثماراتها إلى 5 مليارات جنيه، موزعة على العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين.

ونقلت نشرة دوت الخليج الأسبوع الماضي عن شاهين قوله إن الشركة حققت 650 مليون جنيه مبيعات من مشروع «زيا» في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تتفاوض الشركة للحصول على قطعتي أرض لإقامة مشروعين أحدهما سكني والآخر متعدد الاستخدامات خلال العامين المقبلين، واقتربت من إنهاء الإجراءات الخاصة بأحدهما بقيمة تصل إلى 400 مليون جنيه.

وأوضح شاهين، أن المنافسة التي تشهدها المشروعات العقارية في السنوات الأخيرة ارتفعت حدتها بصورة كبيرة، ما دفع الشركات إلى البحث عن مزايا نوعية بمشروعاتها تمكنها من استقطاب العملاء وتقديم قيمة مضافة بمشروعاتها، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال إسناد الملفات المتخصصة للشركات العالمة بها، موضحًا أن مارجينز تتبنى ذلك النهج وبدأت في تطبيقه بمشروع زيا من خلال التعاقد مع شركة EFS الإماراتية المتخصصة في إدارة المشروعات.

وتابع أن شركة EFS لديها خبرات في تقديم الخدمات المتكاملة وإدارة المرافق، حيث تتخصص الشركة في تقديم وإنشاء أسس للحلول المستدامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأوضح أن الشركة تعتزم إقامة مشروعات بأنشطة سكنية وإدارية وتجارية وطبية، مشيرًا إلى أن مارجينز للتطوير تعمل حاليًا على مشروع «زيا» باستثمارات قيمتها مليار جنيه، بنشاط تجاري إداري طبي.

وتابع أن الشركة بدأت في أعمال الحفر بالمشروع وتخطط لتسليمه خلال عام 2023، موضحًا أن المشروع يقام على مساحة 18 ألف متر مربع ويضم 176 وحدة.