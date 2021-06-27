مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.16% مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 10294 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.12%، ليتداول عند مستوى 51.87 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.1% و 0.02% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 87.016 مليون جنيه على 136 شركة من خلال 3.340 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 43 شركة مقابل تراجع 20 بينما لم تتغير أسعار 73.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 883.543 ألف جنيه، منها 562.454 ألف جنيه للمؤسسات، و321.089 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 673.658 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 4.786مليون جنيه، مقابل 4.113 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.557 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 2.190 مليون جنيه، مقابل 633.556 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير 46.09 50.69 9.98 العربية لاستصلاح الاراضي 27.1 29.65 9.41 البويات والصناعات الكيماوية – باكين 22.9 24.77 8.17 الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية 24.15 25.9 7.25 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 31.1 33.32 7.14

الأسهم الأكثر انخفاضا